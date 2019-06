En astrologie, Neptune est la planète qu’on associe aux rêves, à l’imagination et la créativité. « Etant donné que c’est la planète la plus lente et la plus éloignée de nous, son influence devrait être très subtile, et ne prendre effet qu’avec le temps, surtout quand associée aux planètes natales comme le soleil, la lune, Mercure, Vénus et Mars. » nous explique Narayana Montùfar, astrologue senior chez Horoscope.com et Astrology.com