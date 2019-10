C'est un aliment de base bon marché avec une durée de vie presque illimitée que vous pouvez marier avec, eh bien, tout et n'importe quoi, vraiment. Et c'est là qu'intervient le charmant Colu Henry, auteur de Back Pocket Pasta . Henry a pris les meilleures et les plus brillantes qualités des pâtes (c.-à-d. le prix et la facilité) et a développé ces recettes sans effort que vous pouvez reproduire avec ce qui se trouve dans vos placards et votre réfrigérateur quand ça vous chante. La plus ? Pas besoin d’aller faire les courses en dernière minute une fois que vous connaissez les essentiels.Poursuivez donc votre lecture pour découvrir trois recettes classiques à sortir de votre manche un soir de semaine chargé ou d'une soirée pâtes impromptue avec vos amis.