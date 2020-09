On adore les mugs. Il s'agit non seulement du récipient idéal pour les célibataires (pour siroter en solo un bon chocolat chaud, de la soupe, manger de la glace, des macaronis au fromage, etc.), mais il se trouve qu'ils sont aussi de formidables micro-ustensiles pour les desserts. Les mug cakes au micro-ondes - alias la recette idéale pour nos futures soirées d'automne à la maison. Avec quelques produits de base et votre mug préféré, vous pouvez préparer en quelques minutes un assortiment de desserts en portion individuelle. Nous avons rassemblé 7 des recettes de mug cakes d'automne les plus délicieuses, des gâteaux à la citrouille et aux épices aux banana breads, en passant par le pain perdu, et bien d'autres encore. Préparez une (ou plusieurs) de ces douceurs simples et rapides pour des soirées canapés en solo on ne peut plus cosy.