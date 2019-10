Mais quand on cuisine professionnellement, préparer un brunch devient un véritable jeu d'enfant. On a donc décidé de pimenter un peu le défi pour Mimi Weissenborn, Cheffe du restaurant Vinateria à New York. On lui a demandé de préparer ce classique du brunch dominical dans la plus petite kitchenette qu'on puisse trouver — tout juste équipée d'une plaque de cuisson, d'un mini four-grill, de fourchettes et de cuillères. Il n'y avait même pas de fouet.