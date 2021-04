Comment les musulman·e·s célèbrent leur deuxième Ramadan en confinement

Mariam*, 24 ans, étudiante, explique à Refinery29 comment sa famille compte célébrer le Ramadan cette année. Après les décès récents de son grand-père et de son ami, Mariam et sa famille ont plus que jamais besoin de leur communauté. "Je passe mon Ramadan à prier et à réfléchir à la vie cette année. Le COVID m'a vraiment appris à valoriser ma famille, ma santé et ma vie, et à être patiente et à ne pas prendre les choses pour acquises, car elles peuvent facilement vous être enlevées". Au cours du dernier Ramadan, Mariam et sa famille ont instauré la tradition d'une "table du Ramadan" composée de "dattes, d'un oud traditionnel, de fleurs, du Coran, de bougies et d'un livre de prières". Ils ont également créé leur propre "mini-mosquée" à la maison. "C'est là que nous faisions les prières Tarawih chaque jour, mes frères se relayant pour diriger la prière".