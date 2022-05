Quand le perfectionnisme sexuel vous coupe le plaisir au lit

Le perfectionnisme est un trait de personnalité bien documenté qui peut varier d'une situation plus ou moins saine à... très malsaine. On entend souvent parler du besoin que tout soit "parfait" au travail ou dans les situations sociales, mais on entend rarement parler du concept de perfectionnisme sexuel, celui qui nous pousse à nous dépasser dans la chambre à coucher. Pour mieux comprendre ce concept, nous avons fait appel à l'expertise de Laura Miano , sexothérapeute et fondatrice de la société de sex-toys Posmo