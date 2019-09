En d’autres termes, les noms sont plus difficiles à retenir que les visages, car il existe plus d’occurrences avec les noms propres : vous connaissez probablement de nombreuses personnes portant le même prénom, mais il est bien plus rare de rencontrer plusieurs personnes aux traits similaires. Comme ces noms ne sont pas uniques pour vous, lorsque vous rencontrez une nouvelle personne, il est très facile de les oublier. De plus, on voit le visage de la personne alors qu’il n’est pas toujours possible de visualiser le prénom d’une personne (à moins de penser que quelqu'un a la tête de son prénom , mais ça, c’est une autre histoire).