Le monde du travail peut être frustrant quand on est une femme. Malgré tout ce qui se dit sur l’égalité femme-homme, les femmes continuent de gagner moins que leurs collègues hommes et elles rencontrent des problèmes de harcèlement au travail , de racisme, de sexisme à une fréquence inquiétante dans toutes les industries existantes. Histoire de se compliquer un peu plus la tâche, les femmes ont encore du mal à défendre leurs intérêts ; même en négociant tout autant que les hommes, ces derniers ont plus de chances de recevoir une augmentation.