Plus tard, sa mère dira (très alcoolisée) que « tout s'est très bien déroulé et qu'elle n'a sentie aucune onde négative ». Pour Amanda par contre, la journée aura été très éprouvante. « J'ai passé mon temps à m'inquiéter de ce que faisaient mes parents. On m'avait dit que le plan de table était le plus difficile à mettre en place à un mariage, et c'est vrai. Tous ses aspects politiques entre les familles et les amis, ça rend les choses vraiment compliquées quand il faut faire asseoir plusieurs personnes à la même table. »