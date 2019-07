Ci-dessous les plus terribles phrases d'accroche de l'univers - enfin ceci dit, on a pas encore vu vos commentaires, peut-être que vous aurez d'autres pépites à nous partager. Après ça, on espère que vous trouverez le courage d'inviter votre coup de cœur à sortir . Parce que vous ferez forcément mieux que ce qui va suivre.