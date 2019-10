Bien qu'on ait l'habitude d'acheter nos basiques chez nos enseignes préférés, cette année, c'est ailleurs qu'on a puisé notre inspiration : les défilés. Oui, on se débarrasse tout bonnement des basiques pas très marrants et on les remplace par des indispensables qui sont un peu plus, eh bien... originaux. Des blazers sur-mesure et des tricots épais aux corsets et robes nuisettes tendance, on a rassemblé de quoi vous prouver que l'automne est la saison de la mode.