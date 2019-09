Cette année, on prédit un retour au confort — la bottine chelsea, les boots de randonnée, la bottines à lacets et, bien sûr, le Saint Graal de l'automne : les boots à semelles épaisses. Bien sûr, comme chaque année, on s’attend à quelques excentricités (un petit effet croco est toujours bienvenue par exemple !), mais on peut être sûrs que ces classiques seront de la fête. Alors, préparez vous à rêver d’automne, car cette sélection de boots et bottines noires sont déjà disponibles dans les rayons numériques de nos marques préférées. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre que les températures redescendent un peu.