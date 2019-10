Die beste Farbe, um mit den Wetterüberraschungen vom Herbst klarzukommen ist und bleibt schwarz. Natürlich ist es vollkommen fein, wenn du an den Pastelltönen des Sommers festhalten willst. Aber sind wir mal ehrlich: Mit schwarzen Boots kannst du die täglichen Herbstwunder nun mal sorglos genießen, denn Matsch und Regen kann den meisten von ihnen nicht wirklich was anhaben.Dieses Jahr geht es bei der Boot-Auswahl in erster Linie um Komfort. Klassische Chelsea Boots, sportliche Wanderstiefel und Lace-up-Stiefeletten sind unsere Go-To-Schuhe. Außerdem gibt es in dieser Saison keine Grenzen bei den Absätzen. Von ganz schmalen bis hin zu breiten Comfy-Heels ist alles erlaubt!Klick dich durch die Slideshow und lass dich auf der Suche nach deinen neuen Lieblingsstiefeln von diesen trendy Wegbegleitern inspirieren.