10 Heels, in denen du ohne Schmerzen die Nacht überstehst

Ganz schön hoch. Dieser Gedanke kommt einem meist dann, wenn man für bestimme Anlässe zu ordentlichen Absätzen greifen will. Oder muss. Denn die Festtagssaison versetzt uns nicht nur in Outfit-Stress, sondern endet meist mit Augenringen, blutenden Zehen und gereizten Fersen. Und ja Profis a lá Carrie Bradshaw können mit den hohen Dingern sogar zum Kiosk rennen, doch die meisten kommen eben doch nur bis zum Taxi. Oder bis zur Blasenentzündung, die immer dann an die Tür klopft, wenn man in einem besonders verrückten Moment denkt, die schmerzenden Schuhe einfach auszuziehen und den Abend barfuß zu beenden.