Overknees gehen dir bis zum Po? Diese Modelle passen auch kleinen Frauen

Der Overknee-Stiefel trendet diesen Herbst genauso wie Baker Boy-Mützen und gerippte Rollis . Stores überfluten uns mit dem schicken Stiefel, der im Schaufenster toppt und angezogen eher floppt. Zumindest wenn man klein ist. Denn in dem Fall traut man sich an den Schuh, dessen Beinlänge schon beim Hinschauen bis zum Po reicht, nicht so wirklich ran. Und das obwohl er optisch sogar strecken soll. Doch wenn man sich dann zum Anprobieren motiviert, versinkt man praktisch in dem vielversprechenden Schuh. Kauffrust statt Lust ist dann plötzlich angesagt.