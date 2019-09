Mit diesen Lipbalms bleiben die schönsten Rollis nicht an deinen Lippen hängen

Vor einigen Jahren, als TV-Werbung noch von naivem Slapstick geprägt war, gab es einen Spot für einen Lippenpflegestift, in dem eine Frau ihren Strickrolli über ihren Kopf zieht und dann sämtliche Wollfäden am Mund hängen hat. Warum? Weil ihre Lippen so spröde sind. Der Spot war so doof wie effektiv. Denn das Bild hat sich in mein Gedächtnis eingebrannt und tatsächlich bin ich nicht nur ein Mal mit trockenen Lippen am Pullover hängen geblieben.