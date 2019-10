Car au fond, le Joker nous demande de compatir avec un sociopathe violent. Après tout, Fleck (le Joker donc) n'est qu'un acteur (raté) de plus, qui vit avec sa mère. Le plus grand drame de sa vie, c'est qu'il souffre de crises de rire maniques qui interviennent toujours au mauvais moment. Certes, il est harcelé et agressé à plusieurs reprises, mais est-ce que c'est sensé suffire à expliquer les meurtres qu'il commettra par la suite ? « Le Joker est cet anti-héros que l'Amérique énervée et aliénée attendait, et c'est exactement ça le problème. » écrit Sarah Hagi pour le Globe and Mail. « Oui, je condamne le fait qu'on puisse encore avoir l'idée de sortir un film où un homme blanc peut être excusé ou du moins compris pour sa violence. »