Alors certes, on sait comment ça se finit. Arthur devient de plus en plus amère pour devenir le grand adversaire de Batman qui sème le chaos sur Gotham City. Mais ce qui perturbe, c'est d'accéder au contexte, de connaitre les raisons qui ont menées à la montée en puissance (maléfique) du Joker. Si donc vous aimez les histoires d'anti-héros et n'avez rien contre l'idée de voir quelqu'un se faire persécuter sur grand écran pendant 2 heures, vous devriez adorer.