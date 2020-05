Laura Nala : la danseuse hip-hop qui fait bouger les corps & les mentalités

Aujourd’hui, à 26 ans, Laura est reconnue et influente dans le milieu du hip-hop, en France et à l’international. Trois éléments ont été essentiels pour en arriver là : de l'entraînement (quotidien), une organisation (optimale), et des rencontres (déterminantes). Et puis, son caractère aussi. « Je me suis toujours dit que je vivrai de la danse. Je n’attends pas que les choses arrivent. Je crée mes propres projets pour faire ce que j’aime. » Au quotidien, Laura a aussi des phases de questionnements et de doutes. Elle nous explique comment elle les transforme en sources d’inspiration. « Dans ces moments-là, je me mets sur pause. Et puis je prends du recul, je reviens à l’essentiel, je vais voir mon crew pour m’entrainer et ça m’aide à repartir. »