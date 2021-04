Blâmer les victimes est profondément ancré dans notre psyché collective et les vêtements portés par les survivantes au moment de l'agression influencent bien le jugement sur la responsabilité, même si une étude de 2010 n'a trouvé aucun lien entre les violences sexuelles et les tenues "sexy". Malheureusement, ce constat n'est pas un réconfort lorsque le risque de violence masculine est partout. Depuis l'enfance, beaucoup d'entre nous utilisons des vêtements pour parer à la misogynie. "Je me sers des vêtements pour me cacher depuis l'âge de 12 ou 13 ans. Je me souviens qu'à l'école, j'étais harcelée à cause de ma taille et que les garçons me tapaient sur les fesses, alors je mettais trois paires de sous-vêtements et deux paires de leggings", raconte Lindsay. "C'était un moyen pour moi de moins ressentir le contact et d'avoir l'impression que ce n'était pas vraiment moi qu'ils touchaient".