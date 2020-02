10 habitudes qui agacent sérieusement votre manager

Soyons honnête : il est fortement conseillé (sinon nécessaire) de s'entendre avec sa ou son boss pour évoluer dans sa carrière.

Dans ce qui peut parfois ressembler à un véritable numéro de funambule, la relation manager/employé·e est l'une des dynamiques les plus sensibles sur le lieu de travail. Et elle a le potentiel de faire ou défaire la réussite d'un·e employé·e. Et pourtant, il y a beaucoup de choses que vous faites peut-être et qui sans le savoir, peuvent taper sur les nerfs de votre boss.

Bien entendu, la relation entre manager et employé·e va dans les deux sens. Après tout, un bon manager, qui sait soutenir son équipe, a le potentiel de faire ressortir le meilleur d'un·e employé·e, alors qu'un patron distant et désintéressé peut faire ressortir le pire.