Frottement des cuisses : comment faire face aux irritations l’été ?

Comme les deux principales causes d'irritation sont la friction et l'humidité, la saison d'été crée un environnement idéal pour les peaux brutes et enflammées. "De nombreux patients remarquent que la chaleur est associée à plus d'irritations parce que les gens ont tendance à être plus actifs et à transpirer en été, que ce soit en courant ou en faisant de l'exercice", explique le Dr Levin. La dermatologue Hadley King , basée à New York, ajoute : "La transpiration rend la peau plus vulnérable".