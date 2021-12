Ce que Noël représente pour moi en tant que musulmane

L'Australie est un pays supposément laïc, et souvent la justification utilisée pour défendre la reconnaissance des fêtes chrétiennes et non celles d'autres cultures est que nous avons été colonisés à l'origine par une culture chrétienne européenne. Mais alors que nous reconnaissons les nombreuses atrocités commises à la suite de la colonisation et la priorité fondamentale accordée aux Britanniques blancs et à leurs cultures au détriment de la souveraineté des Premières nations et des communautés multiculturelles qui ont été créées par la suite, n'est-il pas temps de développer une approche plus inclusive des fêtes et célébrations ?