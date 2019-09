Quand on demande à un enfant : « Qu'est ce que tu veux faire quand tu seras grand, » le plus souvent, c'est plutôt pour en sourire. Après tout, qui sait réellement à 4 ans quel métier il ou elle exercera plus tard ? En outre, si on occupait tou·te·s le métier de nos rêves de notre enfance, il y aurait beaucoup d’institutrices, de ballerines et d'astronautes et peut-être pas assez d'analystes de données ou d'ingénieurs en bâtiment. Bien sûr, il y a des exceptions : des personnes qui ont décidé ce qu'elles voulaient être assez tôt dans leur vie... et qui ont tout fait pour que ça se réalise. Bien sûr, les réalités du métier d'enseignant ou de vétérinaire sont très différentes de ce que l'on peut imaginer quand on a dix ans. Qui aurait cru que presque tous les boulots impliquent de la paperasse et des réunions, même ceux de nos rêves ?