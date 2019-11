Et bien que les Anges semblent rarement payer pour quoi que ce soit, que ce soit les repas ou les fringues, je parierais que leur salaire est bien au-dessus du salaire minimum et si on considère tous ces coups que les filles se prennent chaque jour, j'ose espérer que les Anges les plus sollicitées de Charlie perçoivent de nombreux avantages et primes. Un boulot qui implique presque la mort à chaque mission devrait probablement fournir une assurance maladie et un plan d'épargne retraite. Alors foncez les filles, on compte sur vous pour nous aider à réduire les inégalités salariales !