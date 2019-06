« On nous montre des rapports sexuels qui durent plus longtemps que la moyenne, des hommes qui arrivent à maintenir une érection plus longtemps et des femmes qui arrivent à l’orgasme plus facilement que dans la vraie vie, » ajoute-t-elle. Malheureusement pour les hommes hétéros, regarder du porno a également amené les femmes à être mécontentes de l’apparence de leurs partenaires.