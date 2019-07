« Ma femme et moi rentions de notre lune de miel, et on avait réservé ce vol où on devait seulement être quatre personnes à bord. Ma femme portait encore son voile donc c'était plutôt clair qu'on venait de se marier.Quand on est monté à bord, le commandant nous a demandé si on avait loué une limousine pour notre mariage, « parce que là, pour le coup, c'est comme de rouler en limousine. Les deux autres personnes qui devaient voler avec vous ont loupé l'avion, donc vous serez seuls. »On a commandé des boissons et on a demandé plusieurs couvertures. " Si vous salissez, ce sera à vous de nettoyer, hein " nous a dit l'hôtesse. C'est quand ils ont baissé la lumière qu'on a commencé notre petite affaire. On a fait l'amour dans un avion, sans aller dans les toilettes. Meilleur vol de notre vie. » my-rexatemyplatypus via Reddit