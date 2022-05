Crème solaire : faut-il (absolument) respecter la date d’expiration ?

Pour trouver des réponses, nous nous sommes tourné·es vers Jessica Wu , dermatologue à Los Angeles et autrice de Feed Your Face . Dr Wu nous a confirmé ce que nous devions (mais ne voulions pas) entendre : "Une crème solaire périmée risque de ne plus vous protéger des rayons UV, et elle peut aussi être moins résistante à l'eau que ce qui est indiqué sur l'étiquette", dit-elle. Et ce n'est qu'un début : "Avec le temps, les ingrédients peuvent se dégrader et provoquer des irritations cutanées et des réactions allergiques", explique Dr Wu. "Les crèmes solaires périmées peuvent également commencer à développer des moisissures ou des bactéries, ce qui peut provoquer des infections cutanées." Si le but premier de l'utilisation d'un écran solaire est de protéger la peau contre le photovieillissement et les rayons UV cancérigènes, alors Dr Wu met fin à toute raison d'utiliser un produit périmé.