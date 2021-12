Comment dire à vos proches que vous ne voulez pas d’enfants ?

"Tout le monde m'a dit que j'abusais en mettant fin à notre relation, étant donné que nous n'avions que vingt ans à l'époque et on m'a beaucoup dit 'pourquoi se prendre la tête pour des enfants que vous n'aurez peut-être pas avant dix ans ?'. Mais pour moi, ça voulait dire que notre couple avait une date d'expiration, et je ne voyais pas l'intérêt de perdre notre temps puisque je ne serais jamais satisfaite d'une vie avec juste lui et moi".