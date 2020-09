"Certains signes sont destinés à se rencontrer dans l'univers", affirme l'astrologue Lisa Stardust à Refinery29. "Et ils deviennent alors les meilleur·es ami·es ou les pires ennemi·es du monde." Stardust reconnaît que la compatibilité astrologique n'est pas toujours fiable à 100 % - deux signes qui sont un bon match sur le papier peuvent très bien ne pas se correspondre dans la vraie vie. Mais il existe des signes qui souvent s'unissent pour former le parfait duo d'ami·es. Imaginez une seconde que nos plus belles amitiés soient inscrites dans les étoiles : c'est plutôt cool, non ?