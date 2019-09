On se souvient qu’Arora avait rapidement gagné le coeur de Kate Moss mais aussi de Rihanna et Katy Perry. Et quand on sait ce qu’en dit régulièrement la critique – notamment sur son usage de la couleur - on pouvait se douter que son appartement serait tout sauf minimaliste. Au lieu de ça, c’est plutôt une ode à la couleur et à la lumière, avec des installations somptueuses et des bibelots importés des quatre coins du monde. « J’ai peur du blanc en excès » nous dit Arora.