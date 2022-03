Ayant grandi avec ces idéologies, je me suis souvent retrouvée avec plus de questions que de réponses. Heureusement, les réseaux sociaux m'ont permis de rencontrer des femmes qui assument leur sexualité et qui proposent une éducation sexuelle. Le fait d'entrer en contact avec d'autres personnes libérées sexuellement m'a rappelé que je suis maître de mon corps et que je ne suis pas seule dans ma quête pour me réapproprier ma sexualité et mon désir. En parcourant Instagram, je vois des personnes Latinx qui parlent ouvertement de sexe et de la découverte de leur sexualité, quelle qu'en soit la forme pour elles. Pour la première fois, ce niveau d'indépendance sexuelle et corporelle semble à notre portée - sauf que nous sommes encore nombreuses à nous sentir gênées durant les moments de plaisir solitaire, à avoir peur d'augmenter notre nombre de partenaires et à préférer renoncer au sexe plutôt que de prendre le risque que notre grand mère sache ce que nous faisons dans nos chambres tard le soir.