Slut-shaming : comment faire face à cette stigmatisation constante

Il y a quelques mois, j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose de bizarre dans les conversations que j'avais avec mes ami·e·s et ma famille sur mes relations amoureuses. Pratiquement chaque fois que je dis que je n'ai plus de nouvelles d'un homme, la personne me suggère que c'est peut-être parce que j'ai couché avec lui trop tôt. Et si quelqu'un me demande combien de partenaires sexuels j'ai eus et que je refuse de répondre, il fronce les sourcils. Même si on ne m'appelle pas par un nom précis dans aucune de ces situations, ce qui se passe est assez clair : je fais face à du slut-shaming, autrement dit le fait de stigmatiser une personne à cause de ses vêtements, de sa sexualité ou de son attitude.