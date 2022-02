“Un bébé dans le dos” : le vol de sperme est-il vraiment monnaie courante ?

À bien des égards, il s'agit d'une histoire vieille comme le monde. La question de la "parentalité imposée", du "bébé dans le dos" ou, comme on a pu l'entendre ces derniers temps, du "spurgling" (un terme portmanteau de "sperme" et de "burgling", qui, grosso modo, signifie vol de sperme) - refait régulièrement surface dans le débat public. Aux États-Unis, le mois dernier, le scandale de la sauce piquante de Drake (non, ce n'est pas une blague) a servi de tremplin. Un mannequin Instagram aurait tenté de se féconder en utilisant le préservatif jeté par le rappeur après leur relation sexuelle - sauf que, quelques minutes plus tôt, ce dernier y avait versé un sachet de sauce pimentée pour tuer les spermatozoïdes (oui, ça a dû faire mal). En 2011, la chroniqueuse du Daily Mail Liz Jones a enflammé Internet en avouant qu'elle avait tenté à plusieurs reprises d'être une "voleuse de sperme", notamment en utilisant un préservatif usagé. Et bien avant que Liz Jones n'entre en jeu, il y eut la Bible.