Comment obtenir une baisse de loyer auprès de votre proprio ?

Rien ne fait plus stresser qu'un e-mail de votre propriétaire ou de votre agence de location. Que va-t-il se passer aujourd'hui ? Votre chaudière est en panne et, inexplicablement, il faudra six semaines pour qu'ils la réparent ? Votre propriétaire pense que la moisissure dans la salle de bain est en quelque sorte votre faute parce que vous avez osé… prendre une douche ? Ou, le message le plus maudit de tous, elle ou il veut augmenter votre loyer.