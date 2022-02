Pourquoi vous devriez éviter de donner des conseils à vos ami·es

On apprend très tôt que les bon·ne·s ami·e·s donnent de bons conseils. Lorsque j'étais adolescente et que je pensais que ma mère ne pouvait rien comprendre à mes 15 ans, mes ami·e·s m'ont aidée à m'orienter dans le monde complexe des garçons, des règles et de la puberté. Nous le voyons dans les films et à la télévision : Friends, Sex and the City, Girls, Frasier, Leslie Knope et Ron Swanson, Meredith Grey et Cristina Yang.