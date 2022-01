On connaît enfin l’impact du vaccin Covid sur les règles

Il s'agit d'un sujet très controversé. En septembre 2021, il a été révélé que plus de 30 000 personnes avaient signalé au programme Yellow Card de la MHRA (qui permet de signaler les effets secondaires des médicaments) que leur cycle menstruel avait changé après la vaccination contre le Covid-19. Il s'agissait notamment de règles plus abondantes que d'ordinaire, de retards de règles et de saignements inhabituels après les trois principaux vaccins (Moderna, AstraZeneca et Pfizer).