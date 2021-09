15 séries pour ados qui ont marqué les années 2000

À l'approche du 20e anniversaire de la série culte, le 20 janvier, j'ai commencé à réfléchir à toutes les séries pour ados qui ont ouvert la voie et qui sont nées grâce à elle. Mais plutôt que de simplement dresser une liste de toutes ces séries, j'ai poussé les choses un peu plus loin et je les ai classées pour vous. Nous aborderons les thèmes intemporels des jeunes citadins désabusés face aux jeunes riches blasés, les moments maladroits et exagérés de la puberté, les mauvais garçons qui charment les filles à papa, les peines de cœur ultimes, et plus encore.



Mais d'abord, un petit mot. La conclusion la plus importante et la plus accablante que qui m'est venu en classant les sagas adolescentes des années 2000 les plus mesquines et les plus jouissives, c'est que l'époque regorgeait d'adolescent·es blanc·hes très excité·es. Et aujourd'hui encore, en 2021, on manque toujours cruellement de représentations de jeunes excité·es de tous horizons. Je pense qu'en 2021, il est temps d'avoir un Berverly Hills avec un casting noir. Et même si le reboot de Gossip Girl propose plus de diversité, on reste bien loin du compte.