15 scènes de sexe qui ont boulversé le monde du cinéma

"Moins de 20 minutes après avoir inventé le cinéma, quelqu'un s'est dit : ‘Et si on commençait à filmer des gens nus ?’", explique Jonathan Kuntz dans le documentaire. "On pourrait même dire qu'il y a eu de la nudité dans les films avant même qu'il y ait des films", déclare-t-il.

Tout ça pour dire que les scènes de sexe à l'écran parmi lesquelles choisir pour créer un classement comme celui-ci ne manquent pas. C'est pourquoi les 15 scènes qui ont été retenues varient énormément. Certains films ont marqué l'histoire en montrant pour la première fois un baiser, un aperçu de poils pubiens ou une scène non simulée. D'autres films ont abordé des tabous qui ont forcé les spectateurs - et la censure - à sortir de leur zone de confort en montrant deux hommes dans les affres de la passion ou comment un pamplemousse peut être utilisé pour la masturbation.

Certaines des scènes de sexe les plus médiatisées d'Hollywood n'incluent d'ailleurs pas de sexe du tout. On prendra franchement volontiers la même chose que Meg Ryan.