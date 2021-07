Voyagez dans le temps avec la bande originale de la trilogie Fear Street

L'histoire se répète malheureusement dans ces films d'horreur qui voyagent dans le temps, mais vous serez heureu·se·x d'entendre David Bowie et Kurt Cobain donner chacun leur propre version de la même chanson. Préparez-vous à être également hanté·e par un morceau particulier - "You Always Hurt The One You Love" - qui revient plusieurs fois au cours des trois films. Ce n'est pas un spoiler, juste un avertissement pour celles et ceux qui ont le cœur fragile.