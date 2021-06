7 séries indéniablement troublantes à voir sur Netflix

New York, unité spécial prouve que "divertissement", essentiellement, n'est pas un nom de code pour "léger". C'est un code pour "fascinant" et "intéressant". C'est ce qui fait que l'on continue à regarder, et parfois ce sont les éléments les plus sombres et horribles d'une série. Quiconque a regardé le deuxième épisode d'American Horror Story : Apocalypse peut attester du fait que les scènes les plus horribles de la série sont souvent les plus excitantes.