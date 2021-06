Le film tout entier est assez déprimant. Awake met en scène Gina Rodriguez dans le rôle de Jill, ex-soldat et mère d'une petite fille, Matilda (Ariana Greenblatt), et d'un adolescent, Noah (Lucius Hoyos), qui essaie de comprendre ce qui se passe quand, en gros, tout s'arrête de fonctionner, y compris la capacité des humains à dormir. L'autre souci, c'est que Matilda est l'une des deux seules personnes capables de dormir au monde. Les chercheurs veulent donc mener des expériences sur elle afin de sauver l'humanité. Le temps presse, car, comme l'explique un scientifique dont le nom devrait être Dr. Synopsis, le corps de tout le monde va bientôt cesser de fonctionner à cause du manque de sommeil et le phénomène évolue deux à trois fois plus vite qu'il ne le ferait normalement. Ça fait froid dans le dos ! Pendant leur voyage vers un centre de recherche où Matilda a été invitée, Jill et sa famille sont confrontés à d'innombrables actes d'une grande violence, ainsi qu'à des hallucinations. On vous l'avait dit : déprimant.