Netflix : 5 nouveautés à binger (ou pas) ce week-end

Gina Rodriguez est devenue l'une des plus grandes actrices de la plateforme Netflix. En 2019, elle a joué dans la délicieuse comédie romantique Quelqu'un de bien (qui se nourrit de ses amitiés plus que de toute autre romance) et a fait son entrée dans le rôle de la grande voleuse animée Carmen Sandiego. Rodriguez a également passé les trois dernières années à interpréter l'une des voix de Big Mouth et a même fait un peu de narration pour la série criminellement sous-estimée Dash & Lily. Ce vendredi 11 juin, la star ajoute à son œuvre Netflix Awake, un film de science-fiction qui mêle récit apocalyptique et drame familial.