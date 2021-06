Basé sur une série de BD de Jeff Lemire, Sweet Tooth se déroule dans un monde où le virus H5G9, a dévasté le monde, tuant des millions de personnes et mettant à genoux tout gouvernement ou infrastructure. À peu près au même moment, des bébés hybrides ont commencé à naître - mi-humains, mi-animaux, immunisés contre la Maladie - plongeant le monde dans un chaos encore plus profond, connu sous le nom du "Grand Effondrement". Désormais, c'est chacun pour soi, et les hybrides sont chassés par des braconniers qui veulent soit les tuer, soit les vendre, soit faire des expériences sur eux. C'est là que Gus (Christian Convery) entre en scène. Gus, un hybride garçon/cerf, vit dans les bois avec son père, caché des braconniers et de tout autre humain ou hybride, jusqu'à ce qu'une série d'événements malheureux l'oblige à s'aventurer hors de la maison de son enfance et dans le grand inconnu.