Netflix : 6 nouveautés à binger (ou pas) ce week-end

Le week-end dernier, Netflix nous proposait un programme béton, de la saison mortelle de Lucifer à Inside, un spectacle original de Bo Burnham sur fond de pandémie. Cette semaine, le géant du streaming continue de nous divertir avec une sélection toujours aussi variée. Ce vendredi 4 juin, Netflix diffusera le blockbuster de la semaine : Sweet Tooth, une adaptation de bande dessinée produite par Iron Man en personne, Robert Downey Jr. Will Forte et un méchant de Game of Thrones sont à l'affiche de ce drame fantastique, qui raconte l'histoire d'un garçon-cerf hybride (Christian Convery) vivant dans les vestiges d'une crise sanitaire mondiale qui a changé le monde comme on le connaissait.