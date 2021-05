Netflix : les 13 films les plus attendus de l’été 2021

Netflix a fait une promesse ambitieuse à ses abonné·es en 2021 : de nouveaux films, chaque semaine, et ce, toute l'année. Et maintenant que nous sommes à peu près à mi-chemin, la collection de films estivaux de Netflix a été annoncée. Alors qu'y a-t-il en stock ? Des thrillers, des comédies romantiques pour adolescents, des zombies, et... le célèbre peintre paysagiste Bob Ross ? Et pourquoi pas après tout.