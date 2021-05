La masturbation est l'une de ces choses extrêmement courantes et humaines qui sont trop universelles pour être ignorées, mais souvent trop taboues pour être avouées. Les appels visio donnent à nos collègues de travail un aperçu de notre vie privée : avec qui nous vivons, les petites habitudes de nos animaux de compagnie et de nos enfants. Nos collègues peuvent découvrir comment on s'habille quand on reste chez nous, et nos arrière-plans Zoom révèlent bien plus que ce qu'on partage d'ordinaire avec un·e collègue. Si autrefois les discussions au bureau avaient tendance à tourner autour de la qualité du café au bureau ou de l'air conditionné trop froid, aujourd'hui nous partageons nos expériences sur les difficultés de s'adapter aux journées de télétravail. Cependant, cette nouvelle habitude, les gens ont tendance à la garder pour eux, à quelques exceptions près. "Il y a un énorme écart d'âge entre moi et certains de mes collègues, donc je dirais que ça serait mal venu de l'admettre", explique Beatrize. "Cependant, ma collègue qui a mon âge est au courant... et je crois qu'elle fait de même !"