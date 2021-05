Votre horoscope du mois de mai est là !

Le Soleil entre en Gémeaux le 20 mai, ce qui signifie que nous serons plus bavard·es et que nous aurons plus que jamais envie de nous retrouver avec les autres. Puis Saturne commence son mouvement rétrograde le 23 mai en Verseau. Cette période, qui durera jusqu'au 11 octobre, est une occasion d'approfondir les engagements, de ralentir notre rythme et de nous montrer plus indulgent·es envers nous-mêmes. L'éclipse lunaire totale en Sagittaire le 26 mai (qui est aussi la deuxième Super Lune de 2021) met fin à la vision que nous avons cultivée pendant la Nouvelle Lune du Sagittaire le 26 novembre 2019. C'est donc le moment de nous poser certaines questions : Qu'avons-nous appris ? Comment avons-nous progressé ? L'éclipse lunaire représente un réveil brutal qui a pour but de nous ramener sur notre chemin de vie le plus vrai. Restez à l'affût des prises de conscience et des changements majeurs.