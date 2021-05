Max et moi n'avions aucune idée de quand nous pourrions nous rencontrer. On s'imaginait se mettre en quarantaine dans les bois ou se voir en portant une combinaison de protection. "Dès que ce sera fini, on ira boire un verre, je vais t'embrasser et te prendre la main, on va faire les fous et prendre plein de photos ensemble, ok ?", m'a-t-il envoyé par texto.