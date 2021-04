Pourquoi tu m’as tuée ? : le nouveau documentaire poignant de Netflix

Lorsque l'affaire de Crystal a été classée, sa mère Belinda Lane était folle de douleur et de rage. Insatisfaite des efforts des autorités, elle a pris l'initiative de poursuivre les assassins de sa fille en utilisant une méthode que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de catfishing . Elle s'est associée à sa nièce pour créer une fausse page Myspace pour sa fille décédée sous un autre nom et a contacté les suspects un par un pour monter son propre dossier contre eux. Au fil du temps, l'enquête secrète de Lane est devenue de plus en plus dangereuse pour toutes les personnes impliquées ; le gang sur lequel elle enquêtait était peut-être redoutable, mais la mère en deuil empruntait également un chemin dangereux vers la vengeance par tous les moyens nécessaires.